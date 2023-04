Emily Ratajkowski non vuole più recitare: 'Mi sono sentita un pezzo di carne da giudicare'

È stata breve e intensa la carriera di Emily Ratajkowski a Hollywood: la celebre modella e influencer si è cimentata come attrice in film come Gone Girl - L'Amore Bugiardo e In Darkness - Nell'Oscurità, ma stando alle sue ultime dichiarazioni non avrebbe più intenzione di metter piede su un set cinematografico.

Ratajkowski, che prima di fare la sua comparsa sul grande schermo aveva anche preso parte a serie TV come iCarly, ha infatti lanciato il suo personalissimo j'accuse all'industria della settima arte: "Non mi sono sentita tipo: 'Sono un'artista che si sta esibendo e questo è il mio sfogo'. Mi sono sentita come un pezzo di carne che la gente poteva giudicare, tipo: 'Ha anche altro oltre le sue tette?'" sono state le parole della star esplosa grazie al video di Blurred Lines.

L'ormai ex-attrice ha anche parlato della decisione, presa un po' di tempo fa, di licenziare il suo agente e il suo manager: "Non mi fidavo di loro. Pensai tipo: 'Sono in grado di gestire le telefonate'. Prenderò io le decisioni, nessuno di voi ha a cuore i miei interessi. E tutti voi odiate le donne". Vedremo se qualcuno si sentirà chiamato in causa! Recentemente, intanto, proprio Emily Ratajkowski era stata accusata di essere una finta femminista a causa delle sue frequentazioni.