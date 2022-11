Emily Ratajkowski, la modella difende Amber Heard e Olivia Wilde:'Mi sento protettiva'

Intervistata per l'ultimo numero del 2022 di Elle, Emily Ratajkowski ha confessato di sentirsi molto protettiva nei confronti delle colleghe Amber Heard e Olivia Wilde, finite nell'occhio del ciclone negli ultimi mesi per motivi differenti. Ratajkowski ha spiegato il suo punto di vista nel corso della chiacchierata con la rivista.

"C'è un'incredibile citazione di Gloria Steinem che dice qualcosa del tipo 'Quando una donna cerca di essere multiforme, il mondo verrà da lei. E quello sarà il momento in cui avrà più bisogno delle sue sorelle'. Sto distruggendo la citazione, ma guardo la cultura pop attraverso quella lente. E l'anno passato con Amber Heard e Olivia Wilde e la follia di metterle in questa scatola come se fossero mostri o streghe... Ci sono sfumature, ma quando vedi il modo in cui il mondo intero reagisce alle donne, è davvero difficile non voler andare all'estremo. Mi sento molto protettiva". Lei stessa è stata attaccata poche settimane fa, in relazione alla presunta frequentazione con Brad Pitt, che la smaschererebbe come non femminista, come in realtà lei si dichiara.



Emily Ratajkowski è nota per la sua attività da modella che spesso è sfociata in quella d'attrice, partecipando a titoli come L'amore bugiardo - Gone Girl, diretto da David Fincher, al fianco di Ben Affleck e Rosamund Pike.

Inoltre ha recitato in film come We Are Your Friends, Welcome Home - Uno sconosciuto in casa, e soprattutto L'arte della truffa, al fianco di Theo James.



Nel marzo 2021 Emily Ratajkowski è diventata mamma e l'ha annunciato sui social con un post per condividere con i propri follower la bella notizia.