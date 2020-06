Emily Ratajkowski: la modella si fa bionda su Instagram, i fan in delirio

Emily Ratajkowski è una delle modelle più amate del pianeta e i suoi fan sono andati in visibilio nelle scorse ore per alcune foto pubblicate sui social nelle quali mostra un look biondo inedito per chi l'ha sempre conosciuta con il suo classico colore scuro di capelli. In realtà già nel 2017 Ratajkowski aveva optato per una scelta di questo tipo.

Emily Ratajkowski è nota in tutto il mondo soprattutto per la sua attività di supermodella per i più grandi marchi della moda ma negli anni ha costruito parallelamente anche una discreta carriera nel mondo del cinema e della tv, partecipando anche a titoli importanti.

Il debutto è avvenuto nel 2014, quando David Fincher la sceglie per il ruolo dell'amante di Ben Affleck in L'amore bugiardo - Gone Girl, film nel quale la moglie di Nick Dunn (Affleck), Amy (Rosamund Pike) scompare nel nulla e l'uomo viene accusato ingiustamente.



Negli anni successivi Ratajkowski ha proseguito la sua carriera come attrice, in film come In Darkness -- Nell'oscurità, al fianco di Ed Skrein e Natalie Dormer, oltre a comparire in diverse serie televisive, tra cui iCarly e Easy. Le sue apparizioni in video comprendono anche l'ambito musicale, con la partecipazione a diversi videoclip, fra cui quello di Blurred Lines, singolo di Robin Thicke, T.I. e Pharrel Williams. Nel 2017 Ratajkowski è stata testimonial di OnePlus.

Qualche settimana fa Emily Ratajkowski ha raccontato la sua quarantena, spiegando che tipo di abitudini ha intrapreso per non avere il morale a terra e cercare di reagire a questo periodo complicato.