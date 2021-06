Emily Ratajkowski incolpa This Is 40 sul ruolo di Megan Fox: 'Non è stata trattata bene'

Nel corso di una chiacchierata al Tribeca Film Festival che si sta svolgendo in questi giorni, Emily Ratajkowski e Amy Schumer sono finite a parlare del lavoro di Judd Apatow con il quale Schumer ha collaborato nel film Un disastro di ragazza. La modella tuttavia ha ampiamente criticato un altro film del regista, ovvero This Is 40 con Megan Fox.

Emily Ratajkowski ha criticato il film soprattutto per il ruolo di Desi, parte affidata a Megan Fox e che secondo la modella oggi non verrebbe affatto gradito, cosa che non ha permesso al film di Apatow di invecchiare bene nel corso degli anni.

"Quel film è molto divertente - ha detto Ratajkowski, parlando del film anche perché Schumer ha appena compiuto i suoi di 40 anni - ma consiglierei a tutti quelli che hanno un marito o una moglie e dei figli di guardarlo, ma Megan Fox è trattata così male nel film. Quel film non è invecchiato bene".

Successivamente, alla domanda su chi abbia diretto il film, Schumer ha risposto: "E' di Judd Apatow. Oh non mi importa - ha continuato Schumer ridendo - sono pronta a tagliare quel ponte dalle fondamenta stasera". Apatow lanciò Schumer proprio con il film Un disastro di ragazza diretto tre anni dopo Questi sono i 40 dopo averla sentita partecipare al programma radiofonico di Howard Stern.

Apatow è tornato alla regia un anno fa con Il re di Staten Island dove il protagonista era Pete Davidson, star del Saturday Night Live.

Questi sono i 40 è una sorta di spin-off di Molto incinta. Alla soglia dei quarant'anni, Debbie e Pete vedono vacillare la stabilità della loro famiglia ma soprattutto della loro relazione. Tra problemi finanziari, incomprensioni, la ribellione delle figlie e i difficili rapporti con i rispettivi padri la coppia cerca di trovare una via d'uscita e dare una svolta al loro stile di vita.