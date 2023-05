Emily: a Torino la prima italiana del film con Emma Mackey, svelato il poster ufficiale

Il Cinema Nazionale di Torino ospita l'anteprima nazionale di Emily, il film diretto da Frances O’Connor con la star di Sex Education Emma Mackey in uscita al cinema il 15 giugno distribuito da BIM.

L’evento si inserisce nel più ampio programma del Salone OFF, la grande festa cittadina che accompagna la XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. La proiezione sarà introdotta da Nicola Lagioia, alla sua ultima edizione come Direttore, che ora firma e dirige "Lucy", rivista multimediale e grande novità dell’approfondimento culturale nazionale. L’anteprima del film di Frances O’Connor sarà anche l’occasione per lanciare, in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi, gruppi di lettura e approfondimento che coinvolgeranno i tanti appassionati della scrittrice inglese per tutto il mese di giugno.

Emily racconta l’appassionante vita di una delle scrittrici più amate di tutti i tempi, Emily Brontë. Profondamente influenzata dalla morte della madre, dai confini imposti dal padre e dalla vita familiare, dal rapporto con le sorelle Charlotte e Anne e dall’amato fratello Branwell, Emily è incessantemente alla ricerca della libertà artistica e personale. Una ricerca irrefrenabile, fervida e impetuosa che esplode nella creazione di uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi: a meno di trent’anni scrive "Cime tempestose".

L'appuntamento al cinema con Emily, lo ripetiamo, è fissato per il 15 giugno prossimo.