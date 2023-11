Emily Hampshire si traveste da Johnny Depp e Amber Heard per Halloween:'Chiedo scusa'

La star della sitcom Schitt's Creek, Emily Hampshire, ha attirato a sé una serie di critiche dopo la scelta di travestirsi per Halloween, insieme ad una amica, da Johnny Depp e Amber Heard. Le immagini della festa hanno acceso tantissime discussioni e l'attrice ha deciso di eliminarle pubblicando delle scuse.

"Voglio affrontare quella che è una delle cose più sconsiderate, insensibili e ignoranti che abbia mai fatto. Per Halloween, ho stupidamente pensato che sarebbe stato divertente vestirmi da Johnny Depp e Amber Heard. Sono profondamente dispiaciuta e mi vergogno di aver portato qualcosa di così terribile nell'universo. Gli abusi domestici non sono mai, mai divertenti. Sono problemi reali con persone reali e mi pento veramente delle mie azioni. In futuro farò meglio. Mi dispiace tanto" ha scritto Hampshire su Instagram. Anche Megan Fox ha ricevuto critiche per Halloween, in particolare da SAG-AFTRA.



Emily Hampshire è conosciuta principalmente per il ruolo di Stevie Budd, migliore amica di David Rose (Dan Levy) nella sitcom Schitt's Creek, ideata proprio da Dan Levy e durata per cinque stagioni, dal 2015 al 2020.

Le scuse di Hampshire pare siano state apprezzate dai fan, così come la cancellazione delle foto, che sono difficilmente reperibili ora sul web.



