Emily Blunt vaga in solitudine nel nuovo poster Dolby di A Quiet Place 2

Il sonoro è sicuramente uno degli aspetti più importanti, se non addirittura il più importante, per un film interamente basato sulla pesantezza del silenzio come A Quiet Place, che vive di contrasti tra questo e le poche ma intense scene più rumorose e adrenaliniche.

Un film del genere, insomma, non può che guadagnare ulteriori punti se visto in una sala dotata di impianto Dolby, capace di far rendere al meglio il sonoro dell'opera restituendo agli spettatori un'esperienza ancora più coinvolgente.

Nel poster ufficiale Dolby di A Quiet Place 2 vediamo dunque la nostra Evelyn Abbott (Emily Blunt) vagare in solitudine in un luogo che chi ha visto il primo film ha sicuramente impresso nella mente: si tratta del ponte sul quale, in apertura del primo film, il piccolo Beau fu brutalmente ucciso in quello che fu il nostro primo incontro con le creature dotate di udito ipersensibile che ormai popolano la Terra. La stessa tomba di Beau, inoltre, compare nel poster in questione.

L'ultima clip di A Quiet Place 2 ci ha mostrato ancora una volta i restanti componenti della famiglia Abbott in fuga dalle creature; per il film intanto ci sono grandi aspettative: si attende un'apertura da circa 60 milioni per A Quiet Place 2.