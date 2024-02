Emily Blunt di nuovo con The Rock per il film A24 The Smashing Machine

La partecipazione di Dwayne Johnson a The Smashing Machine, il nuovo lungometraggio prodotto da A24, era stata resa nota qualche tempo fa. Secondo quanto condiviso dall'insider Jeff Sneider, il cast del film potrebbe arricchirsi con il nome di Emily Blunt, che è attualmente in trattative per il ruolo.

La notizia arriva dopo che lo stesso Johnson aveva raccontato di essere stato convinto proprio dall'attrice a partecipare al progetto. In un'intervista a Variety, l'attore ha anche motivato la scelta di prendere parte ad un film indipendente: "Voglio fare film che contano, che esplorino l'umanità, la lotta, il dolore [...] sono arrivato al punto in cui voglio qualcosa di più. E non sto parlando di box office. Intendo dire che voglio più umanità".

The Smashing Machine segnerà quindi un ritorno sul grande schermo della coppia Johnson-Blunt, dopo la collaborazione del 2021 sul set di Jungle Cruise, che aveva permesso ai due di instaurare anche un solido rapporto di amicizia. Sempre secondo Sneider, il film potrebbe condurre entrambi gli attori a riconoscimenti importanti, Premio Oscar compreso. Per adesso non ci sono notizie ufficiali sulla data di inizio delle riprese, mentre è certo il nome di colui che dirigerà il film: Benny Safdie.

Reduce dal successo della serie The Curse, elogiata anche da Christopher Nolan, di cui era creatore, produttore e attore, Benny Safdie torna alla regia di un lungometraggio, per la prima volta senza il fratello Josh. The Smashing Machine è un film biografico, incentrato sulla figura di Mark Kerr, ex lottatore di arti marziali, la cui carriera raggiunse il suo apice ad inizio anni 2000.