Emily Blunt sullo stato di lavorazione del sequel di Edge of Tomorrow

In un’intervista con IndieWire, l’interprete di Mary Poppins in Il Ritorno di Mary Poppins ha svelato alcuni dettagli riguardo la rinnovata proposta di partecipazione nel sequel di Edge of Tomorrow - Senza Domani:

“È complicato allinearsi con gli impegni degli altri ed essere tutti disponibili allo stesso tempo. Mi hanno chiesto di farlo due mesi prima che cominciassi a girare ‘Mary Poppins’. Tom mi diceva: ‘Puoi raggiungerci questo autunno?’ e gli ho dovuto dire di no perché le riprese di Mary Poppins sarebbero durate circa un anno, non potevo prendere parte ad Edge of Tomorrow”.

Dopo aver girato l’adattamento cinematografico del libro scritto da P.L. Travers, Emily è stata successivamente impegnata per A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, diretto dal marito John Krasinski, mentre Tom Cruise lo è stato con Mission: Impossible – Fallout:

“Doug Liman ha avuto un’idea splendida, ne è entusiasta, bisogna solamente strutturarla su carta. C’è stato già uno script, ma adesso mi è parso di capire che ce ne sia un altro in fase di scrittura”.

Lo scorso ottobre il filmmaker aveva già annunciato la chiusura dello stadio di stesura della sceneggiatura, ma a quanto pare, stando alle ultime parole di Emily Blunt, c’è stato un cambio di programma che ha richiesto delle modifiche successive. In ogni caso non dovrebbe mancare poi molto all’avvio della produzione, pertanto continuate a seguire le pagine di Everyeye.it per non perdervi alcuno sviluppo.