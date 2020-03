Emily Blunt spera che Edge of Tomorrow 2 si faccia davvero

Il sequel di Edge of Tomorrow, il film del 2014 nel quale Tom Cruise era costretto a rivivere all'infinito il momento della sua morte, è uno di quei progetti di cui si parla ormai da anni ma sul quale non è mai stata fatta definitiva chiarezza.

Lo script del film, in realtà, sarebbe pronto già da tempo ma ancora non si hanno notizie su un effettivo inizio delle riprese, nonostante i diretti interessati sembrino decisamente entusiasti all'idea di tornare sul set.

L'ultima a ribadire ancora una volta di sperare davvero che Edge of Tomorrow 2 venga realizzato sul serio è stata Emily Blunt, protagonista del primo film insieme a Cruise: "Pare ci sia un'idea, Liman dice che è grandiosa. Spero che le stelle possano allinearsi per permetterci di farlo. Non lo so. Spero davvero che accada" ha dichiarato l'attrice, in questo momento impegnata nella promozione di A Quiet Place 2, nel quale recita ancora una volta accanto al marito John Krasinski.

"L'ho assolutamente adorato. Ha praticamente distrutto il mio corpo, ma spero davvero di farlo di nuovo per lavorare ancora con quei ragazzi che adoro. Staremo a vedere" ha poi concluso Blunt.

Il regista Doung Liman, comunque, ha confermato che lo script di Edge of Tomorrow 2 è pronto; lo stesso Liman ha poi ribadito che non sa ancora quando verrà girato Edge of Tomorrow 2.