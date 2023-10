Emily Blunt rivela:'Sto lavorando ad un film Amazon con Dwayne Johnson'

Nonostante lo sciopero degli attori sia ancora in corso e stia bloccando diversi progetti a Hollywood, Emily Blunt e Dwayne Johnson stanno lavorando in veste di produttori per preparare una prossima collaborazione basata sulla storia di Kate Warne, la prima detective donna degli Stati Uniti. Inoltre, è stato scelto il regista.

Si tratta di Jaume Collet-Serra, che diresse Jungle Cruise nel 2021, e ora si occuperà di Kate Warne per Amazon Studios, secondo quanto riporta Deadline. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Jungle Cruise. Emily Blunt ha confermato di essere impegnata nel progetto e Collet-Serra ha già lavorato con l'attrice e Johnson in passato; si occuperà del lungometraggio al fianco di Ledburry Productions e Seven Bucks.



Emily Blunt dovrebbe interpretare Kate Warne ma il casting non inizierà fintanto che sarà in corso lo sciopero degli attori di SAG-AFTRA. Warne entrò nell'agenzia investigativa Pinkerton all'età di 23 anni e chiese un lavoro come detective nel 1856. Dopo aver convinto l'agenzia del proprio talento, risolse numerosi casi, inclusa la scoperta del complotto di Baltimora del 1861 contro il presidente Abraham Lincoln e fornendo informazioni nel corso della guerra civile americana.



Di recente, Emily Blunt ha recitato in Oppenheimer, l'ultimo film diretto da Christopher Nolan, nel ruolo della moglie del protagonista, interpretato da Cillian Murphy.

Nel cast anche Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.