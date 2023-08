Emily Blunt rivela: 'Ho parlato di A Quiet Place 3 con Cillian Murphy e John Krasinski'

Dopo aver discusso le possibilità di Edge of Tomorrow 2 con Tom Cruise, l'attrice Emily Blunt ha parlato anche dell'attesissimo terzo capitolo della saga di A quiet place, creata, scritta, diretta e interpretata da suo marito John Krasinski.

In un'intervista registrata durante il tour stampa per Oppenheimer e che quindi ha avuto luogo prima dell'inizio dello sciopero del sindacato SAG, Emily Blunt ha rivelato che lei, John Krasinski e Cillian Murphy hanno già fatto un brainstorming per A quiet place 3, con la star di Peaky Blinders che tornerà nel terzo episodio dopo aver esordito nel franchise in A quiet place: Parte 2 proprio al fianco di Emily Blunt, che ha poi ritrovato sul set di Oppenheimer.

Come spiegato a Josh Horowitz durante il suo podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha anche lasciato intendere che, contrariamente a quanto riportato in precedenza, John Krasinski tornerà come regista per A quiet place 3 e non lascerà il film nelle mani di un successore: "Cillian e io stavamo chiacchierando con John riguardo al film proprio l'altra sera" ha detto Emily Blunt. "Eravamo seduti a bere vino e ci siamo detti: 'Sapete cosa sarebbe fantastico? Continuare questa saga...' Penso che ci sia... diciamo che, se lo facciamo, saremo tutti e tre insieme. Non voglio farlo con un regista diverso da John, se decidiamo di proseguire".

Ricordiamo che A quiet place 3 dovrebbe arrivare nel 2025, con il primo spin-off della saga A Quiet Place: Day One che arriverà il 7 marzo 2024.