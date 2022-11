Emily Blunt rifiuterà tutte le sceneggiature con protagoniste forti: 'Mi annoiano'

Emily Blunt ha raccontato di quanto sia diventata selettiva nell'ultimo periodo riguardo la scelta dei suoi ruoli futuri. L'attrice ha infatti dichiarato che non accetterà più sceneggiature in cui la protagonista viene descritta come una donna "forte e stoica".

Emily Blunt sembra aver raggiunto quel momento della sua carriera in cui può concedersi la libertà e scegliere in quale produzioni partecipare o meno. A confermarlo è il lavoro fatto nella miniserie The English nel quale vesti i ruoli di protagonista e produttrice esecutiva. Dopo diversi anni nello showbiz americano, l'attrice inglese ha svelato che rifiuterà tutte le sceneggiature in cui viene descritta una "protagonista forte".

Dall'esterno, un pensiero di questo tipo potrebbe sembrare una follia, in realtà il ragionamento di Emily Blunt ha molto senso. In prodotto come The English la vediamo affrontare il western presentandoci un personaggio innovativo e combattivo. Riguardo la sua scelta di rifiutare ruoli "forti" la Blunt si è esposta affermando che "quei ruoli sono scritti come incredibilmente stoici, passi tutto il tempo a recitare in modo duro e dire cose forti" ha chiarito. "Questo mi fa alzare gli occhi al cielo. Sono già fuori. Mi annoiano." ha concluso. Pare che l'attrice si sia immediatamente appassionata al suo ruolo in The English proprio per la natura vendicativa. "Adoro un personaggio con un segreto" ha spiegato parlando anche della vitalità e l'impegno che ha messo nell'interpretare Cornelia.

Moltissimi sperano che Emily Blunt possa entrare nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice ha nuovamente risposto ai rumor riguardo la Donna Invisibile e sulla possibilità di vederla nel cast dei Fantastici 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!