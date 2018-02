Emily Blunt è la protagonista spaventata del poster di Un posto tranquillo

Il nuovo video promozionale uscito nella giornata di ieri durante il Super Bowl ha accresciuto l’attesa intorno a questo progetto horror con il premio Golden Globe. Sebbene l’entità maligna non sia stata ancora svelata, di una cosa si è ormai certi dopo questa lunga sequenza di immagini: il silenzio aiuterà a sopravvivere.

“Se ti sentono, ti danno la caccia”. Con questa tagline la Paramount Pictures ha da poco rilasciato il poster di Un posto tranquillo.

La pellicola seguirà la storia di una famiglia costretta a vivere nel silenzio più assoluto in una fattoria immersa tra i boschi. Tutto procede “normalmente” fino a quando una partita al gioco da tavolo Monopoli cambierà la sorte dei protagonisti e la famiglia dovrà lottare per sopravvivere all’incombente minaccia con un’alta ipersensibilità al suono. Per questo motivo il dialogo sarà sostanzialmente ridotto all'osso, in quanto il silenzio sarà sintomo di sopravvivenza.

Diretto dal regista John Krasinski (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi), la sceneggiatura è stata curata da Bryan Woods, Scott Beck e dallo stesso film-maker che nella pellicola figura anche come protagonista. Nel cast artistico troviamo Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds e Cade Woodward.

Un posto tranquillo verrà distribuito in Italia dalla 20th Century Fox a partire dal prossimo 24 maggio.