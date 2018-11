Emily Blunt promette una Mary Poppins diversa da quella di Julie Andrews

Il lungometraggio diretto dal regista Robert Stevenson e uscito nelle sale cinematografiche nel 1964 è ancora oggi ben impresso nella mente di coloro che nel corso di diverse generazioni sono cresciuti con la Mary Poppins di Julie Andrews. Tuttavia, l’attrice Emily Blunt ha promesso di aver dato vita ad una propria versione del personaggio.

È di sicuro uno degli appuntamenti al cinema più attesi del Natale 2019 e sarà anche un’occasione per la Disney di riportare in auge una figura come quella di Mary Poppins per permettere anche ai più piccoli spettatori di crescere con la tata più amata nella storia del cinema. I primi commenti dei fortunati che hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima mondiale Il Ritorno di Mary Poppins parlano di un capolavoro, capace di rendere contemporanea una storia che non ha tempo, in grado di catturare lo stesso spirito allegro e gioioso che era proprio del film originale degli anni ’60.

Cosa dovranno aspettarsi quanti attendono l’uscita del lungometraggio Disney? A spiegarlo è la stessa attrice Emily Blunt:

“Siamo stati fedeli ai libri. Penso sia più pungente e bizzarra nei libri e abbiamo spinto un po’ di più verso quella direzione”.

Il personaggio nato dalla penna della scrittrice britannica Pamela Lyndon Travers è al centro di diverse avventure pubblicate nel corso degli anni e quanti hanno avuto modo di leggere anche la versione cartacea di Mary Poppins sanno bene quanto questa abbia anche un lato più burbero rispetto a quello impersonato dal premio Oscar Julie Andrews.



A conferma delle parole di Emily Blunt vi è anche una precedente dichiarazione rilasciata da uno dei produttori del film, Marc Platt, il quale lo scorso settembre così diceva:



"Siamo andati direttamente alla fonte. Siamo andati fino a P.L. Travers. Ha scritto otto libri e il film originale riassume solo uno di quei libri. E quello che abbiamo trovato nei nuovi libri è un tesoro di nuovi personaggi ed episodi. E ci siamo resi conto che avremmo potuto creare il sequel, la nostra versione, la nostra storia. Una nuova storia di Mary Poppins ma legata alla fonte originale che è P.L. Travers".

Il Ritorno di Mary Poppins sarà distribuito in Italia a partire dal 20 dicembre. Nel cast artistico figurano diversi nomi di spicco come Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, Angela Lansbury e Julie Walters.