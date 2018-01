Emily Blunt potrebbe unirsi al cast di Jungle Cruise della Disney?

La, secondo il sito, sarebbe piuttosto interessata nell'ingaggiare l'attricenel suo adattamento cinematografico di Jungle Cruise , basato sulla proprietà dei parchi giochi della Disney.

Secondo il sito, nella pellicola Emily Blunt dovrebbe interpretare una scienziata che si allea con il personaggio di Dwayne 'The Rock' Johnson per mettersi alla ricerca di una cura magica.

Dopo Pirati dei Caraibi e La casa dei fantasmi, la Disney ha provato per svariati anni a portare al cinema, senza successo, Jungle Cruise. Dopo il successo di Pirati dei Caraibi, lo studio mise in cantiere una pellicola con protagonisti Tom Hanks e Tim Allen, entrambi doppiatori principali della saga di Toy Story, ma il progetto naufragò in fretta.

Ora la Casa di Topolino è riuscita a rimettere in cantiere il film grazie, in primis, alla presenza di Dwayne 'The Rock' Johnson e affidando la regia a Jaume Collet-Serra. Per il momento The Rock è l'unico membro del cast confermato.

Questa non sarebbe la prima collaborazione tra Disney e la Blunt: l'attrice ha partecipato al musical Into the Woods e quest'anno sarà protagonista di Mary Poppins Returns.

In una recente intervista, Dwayne 'The Rock' Johnson ha cosi parlato del film: "E' pieno di avventura. Pensate a Indiana Jones, quel tipo di cosa. Sono molto, molto eccitato all'idea. E' qui che ho iniziato a rendermi conto di quanto potere abbia la Disney in termini di profondità con cui si mette al lavoro sui progetti, su tutti i suoi progetti. Sono uno studio che sa cosa fare, soprattutto quando si imbarca in un'impresa che, come Pirati dei Caraibi, è basata su un'attrazione amatissima del parco giochi. Non vedo l'ora di iniziare a lavorarci."