Emily Blunt poteva essere una popstar, ma una star del cinema glielo ha sconsigliato

Anche se prova un po' di imbarazzo ogni volta che qualcuno ne fa menzione, Emily Blunt sa il fatto il suo quando si tratta di intonare un motivetto. Ma una carriera da popstar le è stata vivamente sconsigliata da una certa icona del cinema...

"So che hai una splendida voce" le dice Jimmy Kimmel durante il suo Jimmy Kimmel Live "E a un certo punto stavi per intraprendere una carriera da Popstar, giusto?"

"Potevo essere Britney" risponde la Blunt (ridendo) "Ma ho capito che non sapevo ballare, e che non volevo essere Britney!".

"Non voglio dirti troppo perché ho paura che qualcuno ricacci le canzoni che ho registrato [...] che se tutto va bene non vedranno mai la luce del giorno. [...] Qualcuno però mi disse 'Credo che tu abbia davvero una bella voce, credo tu possa diventare una popstar'. 'ma non so ballare!' risposi, e mi dissero 'Non fa niente, ti insegnamo'. Ci hanno provato, non ha funzionato, non ci riuscivo".

E poi è arrivato il consiglio di una saggia Judi Dench: "Stavo lavorando a uno spettacolo teatrale con Dame Judi Dench, il mio primo lavoro. Lei è era incredibile, e con me è stata davvero meravigliosa" racconta l'interprete di Mary Poppins "Così andai da lei per chiederle consiglio su questa carriera che non sapevo se potesse essere quella giusta per me. E lei mi disse 'Oh no cara, non puoi fare entrambe le cose. Non puoi recitare e poi anche... quello'. E mi ha convinto".

Altro che Emily Blunt: da Attrice a Popstar, insomma!

Emily Blunt tornerà in A Quiet Place 2 del marito John Krasinski, la cui uscita è stata attualmente rimandata a causa dell'emergenza Coronavirus.