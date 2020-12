Emily Blunt parla di Edge of Tomorrow 2 con Tom Cruise: 'La storia è fantastica!'

A quanto pare all'elenco completo di tutti i film con Tom Cruise in arrivo dobbiamo aggiungere anche Edge of Tomorrow 2, sequel dell'acclamato sci-fi diretto da Doug Liman già anticipato in passato ma gradualmente sparito dai radar nel corso degli anni.

In una nuova intervista promozionale, però, la co-protagonista del film Emily Blunt ha avuto grandi lusinghe per la sceneggiatura, che a quanto pare è già stata scritta; purtroppo però la star non ha idea di quando verrà girata, e di certo l'attuale situazione di Hollywood non faciliterà le cose.

Ecco cosa ha detto Emily Blunt all'Hollywood Reporter: "Sì, la storia è davvero promettente e la sceneggiatura è fantastica! Non so quando tutto si allineerà, capisci cosa intendo? Tra tutti i nostri programmi e agende, dobbiamo trovare il momento giusto. Ma posso garantire che il film è in cantiere, e che l'idea è davvero ottima."

Nel 2017, il regista Doug Liman aveva dichiarato a Collider nel 2017: "Abbiamo una storia incredibile! È incredibile! Molto meglio di quella del primo film, e ovviamente io ho adorato il primo film. Il film si intitolerà Live Die Repeat and Repeat" aveva concluso tra il serio e il faceto: da allora i fan attendono pazientemente, e l'aggiornamento della Blunt potrebbe essere il primo piccolo grande passo verso ulteriori future novità.

