Emily Blunt si dice 'onorata' dal fan casting per Fantastici 4, che resta però ipotetico

Sul reboot dei Fantastici 4 targato Marvel Studios sappiamo per ora pochissimo, solo che è attualmente in lavorazione e che arriverà sicuramente dopo il 2021, ma in atteso di conoscere altre informazioni ufficiali i fan si sono attivati già da tempo per immaginare alcuni interessanti casting per il quartetto di supereroi.

Su tutti, tornano spesso due attori: John Krasinski per Mister Fantastic ed Emily Blunt per La Donna Invisibile, interpreti che nella vita reale sono anche marito e moglie e che hanno già collaborato insieme per bene due volte nel franchise di A Quiet Place. Proprio durante un'intervista per il secondo capitolo della saga horror scritta e diretta da Krasinski, alla Blunt è stato chiesto cosa ne pensasse di questo fan casting, e l'attrice ha così risposto:



"Bhe, che dire. Non lo so. Dovreste parlarne con Kevin Feige, no? Voglio dire, il fan casting ovviamente mi lusinga e lo trovo assolutamente adorabile, ma al momento è un qualcosa di esclusivamente ipotetico fino a quando non sceglieranno qualcun altro. Non saprei cosa dire". Ad ogni modo, in passato alla Blunt era stato offerto il ruolo di Vedova Nera che ha però rifiutato, solo che parliamo del 2009 e il Marvel Cinematic Universe era appena agli inizi.



E intanto il marito John Krasinski ha aperto alla regia dei Fantastici 4.