Emily Blunt nel trailer finale di A Quiet Place - Un posto tranquillo di John Krasinski

Paramount Pictures ha diffuso online il trailer finale di, previsto nelle sale cinematografiche americane dal prossimo 6 aprile. Il film è diretto dacon protagonista la moglie,, insieme a

A Quiet Place - Un posto tranquillo è ambientato nel 2020. Una razza aliena ha decimato la popolazione umana e attacca qualsiasi cosa produca rumore. In seguito ad una perdita, una famiglia composta da quattro persone è sopravvissuta in una fattoria isolata, circondata da individui alieni. Per scampare alla morte la famiglia comunica soltanto con il linguaggio dei segni, rimanendo costantemente in silenzio.

A Quiet Place - Un posto tranquillo è prodotto da Michael Bay e da Platinum Dunes, con Andrew Form e Brad Fuller. La sceneggiatura è di Bryan Woods e Scott Beck, rivisitata poi da John Krasinski, regista e protagonista maschile del film. Nel cast, insieme alla moglie, Emily Blunt, anche Noah Jupe e Millicent Simmonds, con Leon Russom e Cade Woodward.

John Krasinski è alla sua terza regia, dopo Brief Interviews with Hideous Man nel 2008, basato su una raccolta di racconti di David Foster Wallace, e The Hollars (2016). Attore prolifico, Krasinski ha recitato ultimamente in Detroit di Kathryn Bigelow e 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi di Michael Bay.

Emily Blunt, tre volte candidata al Golden Globe, erediterà lo storico ruolo di Mary Poppins che fu di Julie Andrews, per il sequel, Il ritorno di Mary Poppins, diretto da Rob Marshall, previsto nelle sale cinematografiche a fine anno e basato sul libro di P. L. Travers, Mary Poppins ritorna, del 1935.