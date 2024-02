Emily Blunt nega di aver insultato Rebecca Ferguson: 'Sono amiche'

Ormai possiamo dirlo: è ufficialmente Fergusongate. In queste ore internet si sta sbizzarrendo alla ricerca del nome dell'attore che avrebbe insultato Rebecca Ferguson sul set, e come sempre in questi casi i nomi saltati fuori sono naturalmente molteplici, con la conseguenza che già qualcuno sta provando a prendere le distanze dalla cosa.

Mentre Dwayne Johnson si schiera con Rebecca Ferguson, infatti, a prendere la parola tramite un suo portavoce è anche Emily Blunt, il cui nome in queste ore era diventato tra i più sospettati da parte dei fan dell'attrice di Dune: la star de Il Diavolo Veste Prada, neanche a dirlo, ha immediatamente negato il suo coinvolgimento nello scandalo del momento.

"Rebecca ed Emily sono amiche e tra di loro non c'è altro che amore" si legge nel lapidario comunicato rilasciato dall'ufficio stampa dell'attrice, che con Rebecca Ferguson ha effettivamente avuto modo di condividere il set nel 2016 per La Ragazza del Treno. La nostra Emily, insomma, si chiama fuori, e a meno di clamorose rivelazioni da parte di Ferguson stessa sarà meglio ritenerla scagionata. Il cerchio, a questo punto, si restringe: chi sarà stato ad usare toni inopportuni con Rebecca Ferguson? Avete qualche nome in mente? Fatecelo sapere nei commenti!