Emily Blunt e John Krasinski sono felici di non essere stati scritturati nell'MCU

Le stelle di Un posto Tranquillo: A Quite Place (e coppia della vita reale), John Krasinski ed Emily Blunt, sono contenti di non essere stati ingaggiati nei ruoli, rispettivamente, di Capitan America e Black Widow nell'MCU.

I film Marvel Cinematic Universe avrebbero potuto essere molto diversi, se Tom Cruise avesse interpretato Iron Man o Jason Momoa fosse stato scelto come Drax (due cose che si sono avvicinate alla realtà). Anche dopo che alcuni attori sono entrati nel mondo cinefumettistico Marvel, poi se ne sono andati, (War Machine e Hulk per citare gli esempi più degni di nota).

E anche Krasinski e la Blunt erano tra gli attori potenzialmente in corsa per interpretare i ruoli dei supereroi MCU, ad un certo punto. Chris Evans e Scarlett Johansson hanno finito per interpretare Capitan American e Black Widow, ma anche Krasinki ha fatto un provino per Steve Rogers e la Blunt per Natasha Romanoff. Alla fine, non hanno ottenuto i ruoli e hanno continuato a con altri progetti. Ma la coppia ha mai rimpianto ciò che "poteva essere"?

Yahoo! Movies ha parlato con i due e ha posto loro questa stessa domanda, mentre promuovevano A Quite Place: Un posto Tranquillo:

Emily Blunt: "Non penso che sarei stata in grado di realizzare molti dei progetti che ho invece amato interpretare. Penso che sarebbe stata una prospettiva snervante per me non essere in grado di scegliere, e la possibilità di scegliere, spesso, è tutto ciò che ho. In quei casi non si può pianificare. Insoma, preferisco fare scelte senza dover per contratto essere vincolata per anni."

John Krasinski: "È davvero interessante. Penso che A Quiet Place sicuramente non esisterebbe altrimenti. Ci sono dei benefici certo , e Chris Evans sembra divertirsi. Amo Chris, sono stato un suo amico per un po'. Quei film sono così divertenti e mi piace guardarli, gli ho detto che sono sempre in prima fila per vedere i suoi nuovi film. E' quella cosa zen che lascia che la vita ti porti dove vuole e non sarei mai stato qui se avessi ottenuto il ruolo Capitan America. Comunque, non ci avevo mai pensato, mi hai appena intortato il cervello."

E dunque... Voi che ne pensate?