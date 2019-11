Emily Blunt e Jamie Dornan nella prima immagine ufficiale di Wild Mountain Thyme

Variety ha pubblicato la prima foto ufficiale di Wild Mountain Thyme, nuovo film diretto da John Patrick Shanley con protagonisti Emily Blunt e Jamie Dornan.

Come al solito potete visionarla in calce all'articolo.

Wild Mountain Thyme, adattamento del grande successo di Broadway Outside Mullingar, creato e diretto dallo stesso Shanley, è ambientato in Irlanda e segue il personaggio di Anthony (Jamie Dornan), costantemente al lavoro nei campi e vessato dal padre (Christopher Walken). L'uomo minaccia di lasciare in eredità la fattoria di famiglia al cugino americano Adam (Jon Hamm), mentre Rosemary (Emily Blunt) nutre rancore per essere stata svergognata da Anthony durante l'infanzia e tra di loro il rapporto è ai minimi termini. Sua madre, Aoife (Dearbhla Molloy), cerca disperatamente di unire le famiglie prima che sia troppo tardi.

E' il terzo film diretto da Shanley dopo l'esordio con Joe contro il Vulcano e l'acclamato Il Dubbio, con Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams e Viola Davis (anche in quel caso il film, candidato a 5 premi Oscar, fu tratto da un'opera teatrale realizzata sempre da Shanley, che era stato premiato col premio Pulitzer).

Nel corso della sua carriera il regista ha vinto anche il premio Oscar alla miglior sceneggiatura per Stregata dalla Luna di Norman Jewison.

Prossimamente rivedremo Emily Blunt in A Quiet Place 2, scritto e diretto da suo marito John Krasinski.