Emily Blunt ha incontrato Marvel Studios per avere una parte nel Marvel Cinematic Universe

In queste ore ha preso a circolare un nuovo rumor secondo cui Emily Blunt si sarebbe incontrata con i Marvel Studios per discutere di un ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

La star di A Quiet Place e Edge of Tomorrow è molto legata alla Disney, avendo interpretato uno dei personaggi di punta della compagnia in Mary Poppins Returns e con il film Jungle Cruise in uscita prossimamente, senza dimenticare che in passato Kevin Feige l'aveva scelta per il ruolo di Vedova Nera ai tempi di Iron Man 2.

Ora, secondo Murphy's Multiverse la Blunt proprio durante le riprese del film Disney con Dwayne Johnson si sarebbe incontrata con i dirigenti del MCU per discutere un ruolo in film futuro: prima che possiate gridare "Fantastici 4" e "Donna Invisibile" - del resto la Blunt e suo marito John Krasinski sono da anni in cima alla lista dei sogni dei fan Marvel - riportiamo che il rapporto non menziona il titolo in questione, limitandosi però a "collegare" le informazioni acquisite con le notizie riguardanti Doctor Strange in the Multiverse of Madness: in settimana infatti è emerso che nel film con Benedict Cumberbatch dovrebbe esordire anche la strega Clea, e secondo quel rapporto i produttori starebbero cercando una star caucasica tra i 20 e i 40 anni per un ruolo da protagonista, possibilmente una che sia piuttosto famosa e porti appeal alla parte.

Il profilo sarebbe perfetto per la Blunt, ma al momento non si hanno informazioni aggiuntive e si tratta soltanto di voci di corridoio tutt'altro che confermate ufficialmente. Continueremo a monitorare la situazione e a tenervi aggiornati come al solito, dunque rimanete sintonizzati.