Emily Blunt, emerge un vecchio video altamente scottante: 'Mi vergogno molto'

Poco dopo aver annunciato un nuovo film Prime Video con Dwayne Johnson, l'attrice di Oppenheimer Emily Blunt è finita in una bufera mediatica a causa di un vecchio video altamente scottante tornato alla ribalta sui social.

Il video in questione risale ad un'apparizione di Emily Blunt in un talk show del 2012, durante il quale l'attrice utilizzò un linguaggio oggi ritenuto "insensibile" e "offensivo" e che è stato immediatamente condannato dai fan e dall'attrice stessa. Nella clip YouTube, scoperta di recente dal Jonathan Ross Show del Regno Unito, l'attrice Oppenheimer ricorda di essere andata a mangiare in un ristorante durante le riprese di Looper negli Stati Uniti e poi si riferisce alla cameriera del locale come "una cicciona enorme". Un tema scottante oggi, quello del linguaggio politicamente corretto e del body shaming, che ha costretto Emily Blunt a scusarsi immediatamente.

In una dichiarazione condivisa con la rivista People, l'attrice ha dichiarato: "Devo affrontare questo problema perché sono rimasta sbigottita nel riguardare questa clip di 12 anni fa", ha scritto. "Sono sconvolta dal fatto di aver detto qualcosa di così insensibile, offensivo e non correlato a qualunque storia stavo cercando di raccontare nel contesto di quel talk show. Mi sono sempre considerata una persona che non si sognerebbe mai di turbare nessuno, quindi, qualunque cosa mi abbia spinto a dire qualcosa del genere in quel momento non rappresenta la mia persona né il mio modo di pensare. Eppure è successo, e l’ho detto davvero e mi dispiace così tanto per il dolore causato."

Vedremo quale sarà la risposta dei fan ma è probabile che non saranno giorni tranquilli in casa di Emily Blunt, proprio all'indomani del compleanno del marito John Krasinski.