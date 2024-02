Emily Blunt ha dovuto schiaffeggiare Cillian Murphy per Oppenheimer: 'Scusami, Cillian'

L'Oppenheimer di Christopher Nolan indugia parecchio sul rapporto tra lo scienziato interpretato da Cillian Murphy e sua moglie, Katherine Oppenheimer, a cui presta il volto una strepitosa Emily Blunt: nonostante il tempo dedicato alla coppia, però, la versione cinematografica del film non ci ha mostrato una scena piuttosto violenta.

Per il film candidato a un bel po' di statuine ai prossimi Oscar, Nolan ha infatti voluto che Blunt schiaffeggiasse il suo collega per una scena che, come vi anticipavamo, non ha poi superato i tagli in fase di montaggio: l'attrice, però, dev'esserci andata giù pesante, almeno stando alle sue parole al riguardo.

"Mi dispiace per il tuo zigomo, Cillian. Povero Cillian. Chris mi diceva tipo: 'Colpiscilo, colpiscilo'. E io: 'Ma no, non lo so...', e lui continuava: 'Fallo, fallo. Starà bene, non preoccuparti'. E io l'ho colpito e l'ho preso per il collo. Lungo circa 10 ciak ho visto quel famoso zigomo diventare via via sempre più gonfio, e questa cosa non è nemmeno finita nel film!" ha ricordato la star de Il Diavolo Veste Prada.

Quando riguarderete Oppenheimer, insomma, ricordatevi di spendere un pensiero per il povero zigomo di Cillian Murphy, eroicamente sacrificatosi sull'altare di una scena che neanche abbiamo avuto modo di apprezzare! Quanto sa essere crudele il cinema, vero?