Emily Blunt e le differenze tra Il ritorno di Mary Poppins e il film originale del 1964

Dopo decenni lontani dai riflettori, Mary Poppins sta per tornare sul grande schermo e lo farà a Natale, con Emily Blunt che eredita l'iconico ruolo da Julie Andrews. Nonostante sia molto emozionante immaginare di rivedere la tata più amata del mondo, non bisogna commettere l'errore di aspettarsi qualcosa di simile all'originale.

Parlando con Variety del suo recente film, A Quiet Place - Un posto tranquillo, diretto dal marito John Krasinski, ad Emily Blunt sono state poste molte domande sul suo prossimo film, Il ritorno di Mary Poppins e se avesse chiesto o meno la benedizione di Julie Andrews per avere il ruolo con il quale l'attrice vinse l'Oscar nel 1965.

"No, ma il regista, Rob Marshall, ha detto che era molto eccitata e ha dato la sua benedizione. Spero che venga alla première, penso che Rob le mostrerà il film ad un certo punto".

Julie Andrews le ha dato indirettamente il permesso di 'pilotare' il suo leggendario ombrello sopra i cieli di Londra ma questo non significa che Emily Blunt voglia replicare completamente il ruolo che fu. Invece di basarsi sul film di Robert Stevenson, Blunt ha preso ispirazione dai libri originali.

"Nei libri è davvero eccentrica, è una specie di matta, vanitosa e sgarbata, e mi ha fatto ridere così tanto; è difficile riassumere esattamente quale sia stata la mia interpretazione, ma è comunque ciò che è saltato fuori dalle pagine del libro".

Nell'intervista, Emily Blunt ha anche rivelato cosa l'ha spinta ad accettare il ruolo:"Il regista mi ha chiamato un paio d'anni fa e me l'ha proposto. La sceneggiatura non era stata scritta e non avevano scritto le canzoni, stavano solo creando una narrazione, spiegando che riguardava molto di più del mondo letterario: è ambientato negli anni '30, durante la Grande Depressione, cioè quando la Travers li ha scritti. C'era l'idea di avere un'ambientazione più scura, in cui lei potesse riapparire dai cieli. Ho amato l'idea. Qualcosa d'incredibile, interpretare un ruolo iconico come quello di Mary Poppins, che fu di un'attrice iconica come Julie Andrews. C'era grande pressione ma Rob Marshall mi ha rassicurato e così ho potuto trovare la mia versione di Mary Poppins. Non ho visto il film originale durante la produzione di questo sequel. Avevo un ricordo del film di quando ero bambina ma non l'ho fatto perché non volevo che la performance di Julie fosse una distrazione per me. Leggendo i libri è quella la mia interpretazione di Mary Poppins".

Per quanto riguarda l'aspetto musicale del film, Emily Blunt ha detto che il cast e la troupe hanno lavorato sodo per poter realizzare grandi cose anche da quel punto di vista:"Abbiamo provato per otto settimane, il che è inaudito. Rob funziona così. Quando ti presenti sul set ti senti a tuo agio perché gestisce tutto come se fosse un gioco per vedere se le scene funzionano. Abbiamo fatto molte prove di danza. Il tutto è durato circa un anno".

Il cast di Il ritorno di Mary Poppins comprende anche Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Meryl Streep, Julie Walters, Dick Van Dyke, Colin Firth e Angela Lansbury. Il film uscirà nelle sale a dicembre.