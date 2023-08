Emily Blunt chiama Tom Cruise: 'Edge of Tomorrow 2 dipende da lui, non sono io l'ostacolo'

Emily Blunt è pronta per Edge of Tomorrow 2, ma per quanto riguarda Tom Cruise? In una nuova intervista con Happy Sad Confused, registrata prima dell'inizio dello sciopero SAG, l'attrice ha spronato il collega a tornare nel mondo dello sci-fi diretto da Doug Liman.

"Non posso dimenticarmi di Edge of Tomorrow 2, la mia schiena non me lo permette!" ha scherzato l'attrice. "Ma personalmente desidero davvero realizzare il sequel, so che c'è una sceneggiatura da qualche parte scritta da Doug, e mi piacerebbe che diventasse realtà. Ma sapete com'è, dipende da Tom: il quando, o il come, dipende da lui e da quanti altri Mission: Impossible intende fare! Dai Tom, facciamolo! Eri brillante in quel film, nei panni di questo eroe un po' codardo. Eri fantastico, lo adoravo davvero. Io sono pronta, non sono io l'ostacolo! Lo giuro..."

Diretto da Doug Liman, Edge of Tomorrow è stato scritto da Christopher McQuarrie, Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. Il film d'azione di fantascienza, uscito nel 2014, è ambientato in una realtà alternativa in cui l'Europa è stata conquistata da una razza aliena: Tom Cruise interpreta un ufficiale delle pubbliche relazioni bloccato in un loop temporale che cerca di usare a suo vantaggio per trovare un modo di sconfiggere gli invasori, mentre Emily Blunt recita nel ruolo di un soldato che aiuta Tom Cruise a diventare un combattente migliore.

Non è chiaro se Edge of Tomorrow 2 verrà realizzato davvero, ma di certo i fan ci sperano: vi terremo aggiornati.