Emily Blunt e quell'aneddoto sul primo appuntamento con John Krasinski: '...era orribile'

Emily Blunt e John Krasinski sono una delle coppie più apprezzate dello showbiz, attualmente al centro di molti rumour sui Fantastici 4 ma, come rivelato dalla stessa attrice nel corso di un'apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, le cose per i due non sono andate sin da subito nel migliore dei modi.

Durante un rapido botta e risposta, l'intervistatore ha chiesto alla star di A Quiet Place di se possedeva qualcosa che avrebbe però dovuto davvero buttare via ma a cui è di fatto troppo legata per farlo e così, la Blunt ha ammesso di avere una giacca di velluto blu bruttissima di cui però non riesce a fare a meno.

Si tratta del capo indossato dall'attrice al suo primo appuntamento con il suo attuale marito John Krasinski: "Ora non la indosso più. L'ho messa però al primo appuntamento con John e ma non sono mai riuscita a buttarla via".

La Blunt ha poi ha aggiunto: "É davvero orribile, dovevo essere cieca quando ho deciso di indossarla quella sera, non so come sia potuto accadere. Perfino John mi ha chiesto di non indossarla più. Mi ha mandato un messaggio in cui mi dice: 'Non indossarla più e avrai un altro appuntamento'".

Al di là questo simpatico aneddoto sul loro primo appuntamento, Emily Blunt e John Krasinski sono stati in grado di costruire un legame forte e duraturo, e sebbene le loro due figlie ignorino quale sia il loro reale lavoro, sono in grado di gestire in maniera più che ottimale la loro vita personale e quella di star del cinema.