Emily Blunt: 5 film da vedere in streaming prima di A Quiet Place 2

Emily Blunt non ha bisogno di presentazioni: la star di A Quiet Place ha ormai alle spalle anni di carriera ad altissimi livelli, con una sfilza di successi inanellati in particolar modo negli ultimi dieci anni. Ma quali di questi film sono da rivedere nell'attesa di fiondarsi in sala per il nuovo film di John Krasinski?

Nel cercare 5 titoli da consigliarvi non possiamo che partire dal film che consacrò al mondo il talento della nostra Emily, vale a dire Il Diavolo Veste Prada: nel film con Meryl Streep e Anne Hathaway Blunt dà il meglio di sé nel ruolo di Emily Charlton, l'odiosa assistente di Miranda Priestly che con il suo fare da scagnozza ultra-snob porta un valore aggiunto ad una commedia diventata ormai un cult.

Qualche anno dopo è invece la volta de Il Club di Jane Austen, nel quale troviamo Blunt nei panni di una donna che, tra una lettura e l'altra dei romanzi della celebre scrittrice inglese, affronta passioni, drammi e questioni della vita di tutti i giorni delle persone che compongono il suo esclusivissimo circolo.

Facciamo un salto avanti nel tempo e cambiamo completamente genere: Looper, datato 2012, è un film di fantascienza tra i più apprezzabili dello scorso decennio, con una trama che ha a che fare con sicari, viaggi nel tempo e paradossi temporali. In Sicario, invece, Blunt viene diretta da Denis Villeneuve nei panni di un'agente FBI impegnata in una missione che la costringerà a ridiscutere tutte le proprie convinzioni.

Chiudiamo con qualcosa di decisamente più leggero: Il Ritorno di Mary Poppins non si avvicina neanche all'iconicità dell'originale, ma mette senz'altro in mostra le ottime doti dell'attrice nel canto e nel ballo, conferendole, dopo Into the Woods, ulteriore credibilità come star di musical. Tornando ai giorni nostri, intanto, qui trovate la nostra recensione di A Quiet Place 2.