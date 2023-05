Emilio Estévez, Laurence Fishburne gli salvò la vita sul set di Apocalypse Now!

L'attore e regista Emilio Estèvez ha partecipato come ospite al The Jennifer Hudson Show, durante il quale ha raccontato un aneddoto che riguarda il periodo dell'adolescenza, quando rischiò di morire e venne salvato da Laurence Fishburne, mentre si trovava sul set di Apocalypse Now alla fine degli anni '70.

Estévez aveva 14 anni e si trovava nelle Filippine in compagnia del padre, Martin Sheen, che in quel periodo recitava nel film di Francis Ford Coppola. In Apocalypse Now, Estévez comparve in una scena poi tagliata dal montaggio finale e vi recita anche un giovanissimo Laurence Fishburne, che per ottenere la parte del soldato Clean mentì sulla propria età, affermando di avere 17 anni. In realtà aveva soltanto 14 anni.



"Ci conoscevamo soltanto da un paio di giorni" ricorda Estévez, che in Stoffa da campioni 2 è stato sostituito da Josh Duhamel "Ed eravamo nelle Filippine. E disse 'Ehi, c'è questa piccola barca. Usciamo'. Dissi 'Certo', all'epoca avevamo entrambi 14 anni. Quindi eravamo su questa barca insieme e abbiamo iniziato ad avvicinarci troppo alla riva, dissi 'Beh, fammi saltar giù, ci spingerò al largo'. Stavo sprofondando, e vidi appena Fishburne che mi guardava dicendo 'Prendi la mia mano', e mi riportò sulla barca. Da allora siamo legati" ha dichiarato il regista, che qualche anno fa intervenne in difesa di Breakfast Club, uno dei film cult ai quali ha lavorato.



Al The Jennifer Hudson Show era presente anche Martin Sheen, che ha dichiarato di aver scoperto questa cosa soltanto parecchio tempo dopo, quando con il figlio scrisse il memoir Along the Way: The Journey of a Father and Son:"Ho chiamato il signor Fishburne per ringraziarlo per aver salvato la vita a mio figlio".