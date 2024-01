Emilia Jones si è rifiutata di sostenere il provino per Supergirl? Gli ultimi rumor

Supergirl: Woman of Tomorrow è uno dei tanti nomi sul tavolo per il futuro prossimo del DC Universe: i casting per quello che dovrebbe essere uno dei volti principali del franchise sono in corso proprio in questi giorni, e secondo le ultime indiscrezioni la selezione potrebbe avvenire trascinandosi qualche piccola polemica.

Nei giorni scorsi erano infatti trapelati i nomi di Milly Alcock, Meg Donnelly ed Emilia Jones come principali candidate al ruolo, con la star di CODA esclusa in un secondo momento: le ultime voci, però, hanno probabilmente svelato un retroscena alquanto inaspettato sui motivi dell'abbandono della corsa a tre da parte di Jones.

Pare, infatti, che la giovane attrice si sia rifiutata di sostenere il provino che avrebbe potuto consegnarle la parte di Supergirl: non è ancora chiaro se la decisione sia stata dettata dalla convinzione di non dover sostenere alcun provino o se, molto più semplicemente, Jones non fosse interessata al ruolo per un motivo o per un altro, ma al momento non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

La scelta, a questo punto, è da compiersi tra le già citate Milly Alcock e Meg Donnelly: chi preferireste? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, per farvi un'idea, trovate intanto una fan-art con la star di House of the Dragon nei panni di Supergirl.