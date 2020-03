Emilia Clarke vuole unirsi al Marvel Cinematic Universe

A quanto pare non soltanto Damon Lindelof vuole universi al Marvel Cinematic Universe: nelle scorse ore Emilia Clarke, star dell'acclamata serie tv Game of Thrones, ha aperto le porte ai Marvel Studios di Kevin Feige.

Dopo essere approdata nel franchise di Star Wars con Solo: A Star Wars Story di Ron Howard e in quello di Terminator con Terminator: Genisys, durante un'intervista con The Times l'attrice ha anticipato che è molto interessante ad un film dei Marvel Studios.

"Voglio fare qualcosa di assolutamente leggero, come, sai, The Avengers o altro", ha detto alludendo all'universo cinematografico Marvel. "Qualcosa che mi consenta di fare un sacco di risate con i miei amici."

Ci sono sicuramente molti personaggi che l'attrice potrebbe interpretare nel MCU - all'epoca fu accostata ad una parte per Iron Man 3, che poi sfumò - ma è molto curiosa la frase sulle "risate con gli amici", considerato che anche altre ex star de Il Trono di Spade sono recentemente arrivate nel MCU, come Kit Harington e Richard Madden, i quali avranno entrambi ruoli da protagonisti nel film Gli Eterni: voi cosa ne pensate? Vorreste vedere la Clarke diventare una supereroina, o perché no una supercriminale? Ditecelo nella sezione dei commenti.

