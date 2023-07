Emilia Clarke, vacanze in Italia per la star di Secret Invasion: 'Mamma mia!'

In un nuovo post pubblicato su Instagram, Emilia Clarke è sorridente e piena di vita durante la sua vacanza in Italia: la star di Game of Thrones, Triassic Attack e Secret Invasion non potrebbe scegliere meta migliore per prendere una pausa dall'agenda fitta di impegni.

"MAMMA MIA!" scrive come descrizione del post. "ITALIA! Avrai per sempre il mio cuore, la mia estate e le mie gambe da mare... Prendi le persone che più ami, mettile in una barca e subito dopo in una piscina, aggiungi cibo italiano e una bottiglia di prosecco di troppo... e voilà! Offri il massimo del relax. Per sortire gli effetti completi, ripetere una volta all'anno" conclude con ironia. Era il 9 agosto 2020 quando Emilia Clarke andò in vacanza a Positano.

Le foto appena pubblicate (che mostrano la donna su tavole imbandite, in barca e davanti a lussureggianti piscine) non riportano alcuna località, ma alcuni dettagli delle location ci suggerisco che si trovi a Capri e al Largo di Marmorata, tra le Costiera Sorrentina e quella Amalfitana; inoltre, l'ultima foto del carosello vede l'attrice con i vigneti della Costa d'Amalfi a fare da sfondo. Di certo, Emilia Clarke non è l'unica ad amare le meraviglie del Bel paese: Keanu Reeves è stato avvistato a Napoli, a pochi giorni di distanza da Robert De Niro... Un'affluenza simile di star hollywoodiane non sarà mica sospetta?

Emilia Clarke è ora su Disney+ nella serie MCU Secret Invasion, incentrata sulla lotta tra Nick Fury e i temibili Skrull mutaforma. Nel cast figurano anche Samuel L. Jackson, Ben Mendlsohn, Kingsley Ben-Adir e Dermot Mulroney. L'ultimo episodio (Casa) è andato in onda il 26 luglio 2023. Arriverà il giorno in cui vedremo l'attrice in una produzione italiana? Non ci resta che scoprirlo!