Emilia Clarke oltre la TV: i migliori film della star di Game of Thrones

Quella di Emilia Clarke è una carriera ancora relativamente giovane e occupata per la maggior parte dalle 8, lunghissime stagioni di Game of Thrones che hanno inevitabilmente divorato gran parte del tempo speso dall'attrice sul set. Ma cosa sappiamo della nostra al di là del piccolo schermo?

Nonostante Clarke non abbia preso parte a molti lungometraggi (sono soltanto 8, ad oggi, le apparizioni dell'attrice sul grande schermo) il suo curriculum parla già di una buona serie di successi inanellati nel corso di questi anni, tra grandi franchise e film romantici.

Impossibile, ad esempio, non pensare al forse troppo sottovalutato Solo: A Star Wars Story, film penalizzato forse da un appeal minore rispetto ai suoi fratelli maggiori ma in cui la nostra Emilia risultava uno degli elementi più incisivi; nel 2016, invece, il successo di Io Prima di Te rivelò forse per la prima volta il talento di Clarke al di fuori dei panni di Daenerys (al netto del precedente e ben poco apprezzato Terminator Genisys).

Recensioni non proprio entusiaste bissate nel 2019 con Last Christmas, mentre vanno sicuramente recuperati Spike Island e Dom Hemingway per ripercorrere le prime tappe della nostra al di fuori di Westeros. A proposito di Game of Thrones, intanto, Emilia Clarke ha recentemente ammesso di aver odiato le scene di nudo girate per lo show HBO.