Emilia Clarke tornerà nel sequel di Solo? Ron Howard parla del futuro della saga

Nel corso di una recente intervista il regista Ron Howard è tornato a parlare dell'ipotetico sequel di Solo: A Star Wars Story, famoso prequel della saga di Star Wars incentrato su un giovane Han Solo e interpretato anche da Emilia Clarke nei panni di Qi'ra.

Se i fan del franchise sanno già cosa ne sarebbe stato di Han Solo, sono in molti ancora oggi a volere una risoluzione della storia di Qi'ra, amante del protagonista e criminale associata al Sith Darth Maul, che il film rivela essere sopravvissuto al celeberrimo scontro con Obi-wan Kenobi visto in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

Ma quali sono le possibilità di vedere un sequel di Solo: A Star Wars Story, passato alla storia come il primo flop commerciale della saga creata da George Lucas?

"Per il momento non si muove nulla dietro le quinte" ha dichiarato Howard al podcast Lights, Camera, Barstool, "però, e questo non è uno spoiler o chissà cos'altro, sono convinto che ci sia molto interesse per quei personaggi. Penso che ci sia molto interesse per il sottobosco dei gangster di questo universo. Per ora però posso assicurare che non è stato sviluppato nulla, né come film né per Disney+. La cosa grandiosa è che il film ha conquistato un grande affetto da parte del pubblico, quindi naturalmente ciò non può che far bene alla situazione."

