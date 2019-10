Emilia Clarke si prende una pausa dai franchise dopo Star Wars e Game of Thrones

In attesa di rivederla al cinema con Last Christmas, Emilia Clarke ha parlato del suo futuro da attrice dopo aver partecipato a grandi franchise come Star Wars, Terminator e soprattutto Game of Thrones, la serie che l'ha resa celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Daenerys Targaryen.

Tra una stagione e l'altra dello show fantasy targato HBO, l'attrice ha partecipato Terminator Genisys nei panni dell'iconica Sarah Connor e ha ricoperto anche un importante ruolo in Solo: A Star Wars Story, entrambi capitoli piuttosto deludenti in termini di incassi all'interno dei rispettivi franchise.

"Per 10 anni, sono stata in Game of Thrones o in un altro film, e se non stavo facendo un altro film dovevo promuoverne uno oppure promuovere Game of Thrones" ha detto la Clarke durante una recente intervista con IndieWire. "Ora voglio fare un progetto alla volta con tutte le mie energie, invece che provare a fare sette cose diverse tutte insieme."

L'attrice ha poi confermato che non ha in programma di partecipare a grandi franchise per il prossimo futuro. "Sono alla ricerca di indie" ha aggiunto. Sto facendo anche questo, e sono i film che guardo."

La Clarke col tempo ha cambiato approccio al suo lavoro, e ora sceglie i progetti con molta più attenzione: "All'inizio accettavo qualunque cosa mi veniva proposta, perché no? Continuavo a pensare che la mia fortuna sarebbe finita. Dopo la fine della serie, ho iniziato a vedere le cose da una prospettiva diverse e ora capisco l'importanza del mio tempo e lo rispetto un po' di più. Sarò molto più attenta riguardo alle cose che andrò a dare in futuro."

Il suo nuovo film debutterà nelle sale italiane il 14 novembre. Qui trovate il trailer italiano di Last Christmas.