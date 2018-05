Emilia Clarke parla dello Star Wars dei creatori de Il Trono di Spade

Emilia Clarke è entrata a far parte dell'Universo di Star Wars - nei panni di Qi'Ra - in Solo: A Star Wars Story di Ron Howard. Ma la Clarke è anche famosa per la sua partecipazione al serial televisivo de Il Trono di Spade.

E come saprete, David Benioff e D.B. Weiss - autori de Il Trono di Spade - stanno lavorando ad una serie di pellicole su Star Wars. I due non dovrebbero dirigere questa nuova serie di film top-secret al momento, ma sembra che li scriveranno e li produrranno. Intervistata a riguardo, l'attrice Emilia Clarke, che con Benioff e Weiss, ci ha lavorato, ha provato a parlare delle loro pellicole (di cui non sa nulla!), stuzzicando i fan sul cosa aspettarsi dal loro lavoro.

"Porteranno al franchise quel che hanno portato al genere del fantasy" ha spiegato l'interprete di Qi'Ra a Variety "Metteranno tutta la loro creatività, le loro abilità e l'intelletto in qualcosa che ha già tanto potenziale. Penso proprio che sarà una sorta di Star Wars sotto acidi".

A parte questa serie di film dai due autori, la Lucasfilm ha appena annunciato anche uno spin-off su Boba Fett diretto da James Mangold. Ricordiamo che J.J.Abrams, invece, sta lavorando ad Episodio IX, che arriverà nei cinema il prossimo anno. In fase di sviluppo attivo ci sono anche lo stand-alone su Obi-Wan Kenobi e la trilogia firmata da Rian Johnson.