Emilia Clarke originariamente aveva un ruolo in Iron Man 3

Non ci saranno piani per un Iron Man 4 ma, sicuramente, possiamo parlare dei primi tre episodi dedicati ad uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe e interpretato da Robert Downey Jr..

Oggi torniamo a parlare di Iron Man 3, uno dei film più divisivi del MCU, che porta la firma di Shane Black (anche co-autore della sceneggiatura insieme a Drew Pearce). Non solo divisivo per alcune scelte che non sono state apprezzate dai fan del fumetto originale ma anche per via delle polemiche dietro le quinte che portarono, pian piano, all'allontanamento di Ike Perlmutter dai Marvel Studios.

Perlmutter è famoso, secondo i report, per non 'credere' molto ai personaggi femminili, soprattutto se in ruoli di protagoniste e/o villain. Non è un caso che il ruolo di Rebecca Hall nel terzo film è stato ridotto al minimo rispetto i piani originali di Black, cosa che non è andata molto giù all'attrice.

Ed ora scopriamo che un altro ruolo femminile sia stato completamente tagliato dal film. In una foto postata su Instagram dallo sceneggiatore Drew Pearce scopriamo che Emilia Clarke (Il Trono di Spade), originariamente, era parte della pellicola ed ha anche partecipato alla lettura del copione! Non è chiaro quale fosse il suo ruolo ma Pearce, senza svelarlo, afferma che poi l'attrice non ha più partecipato alla pellicola per "via di cambiamenti al copione". Chissà se un giorno lo scopriremo!