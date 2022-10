Emilia Clarke sarà la moglie di Oscar Wilde nel film biografico An Ideal Wife

Come riportato da Deadline, Emilia Clarke è entrata nel cast di An Ideal Wife, film biografico incentrato sulla figura di Constance Lloyd, scrittrice e attivista britannica nota anche per essere stata la moglie del celebre scrittore Oscar Wilde. La storia del film, diretto da Sophie Hyde, si concentrerà sulla scoperta dell'omosessualità del marito.

A livello produttivo, la Embankment films si sta occupando del film, che sarà presentato ai possibili compratori all'AFM questa settimana. La società di produzione britannica ha parlato del progetto con gli acquirenti per alcuni mesi e Clarke si è legata al cast nelle ultime settimane.

Lloyd morì nel 1898 all'età di soli 40 anni mentre viveva in esilio a Genova con i suoi due figli. Avevano lasciato Londra e cambiato il loro cognome in Holland per prendere le distanze dallo scandalo dell'incarcerazione di Oscar Wilde per atti osceni e omosessualità nel 1895. Nel corso della sua vita, Lloyd pubblicò due libri di letteratura per bambini e collaborò a diversi giornali e riviste. Fu anche un'attivista del movimento progressista per la riforma dell'abbigliamento.

Il film segnerà il primo ruolo di Clarke sul grande schermo dopo la commedia romantica del 2019 Last Christmas, diretta da Paul Feig. Negli ultimi tempi, infatti, l'attrice è stata impegnata sul set di Secret Invasion, nuovissima serie Marvel di Disney+ in arrivo l'anno prossimo. Stando agli ultimi rumor, pare che Emilia Clarke sarà Abigail Brand che nei fumetti è una mutante.

La star è recentemente tornata a parlare del finale di Game of Thrones, nello specifico del personaggio di Daenerys: "Penso ancora che Daenerys non abbia sbagliato nulla. Non ha fatto nulla di male. Non è giusto che Jon viva e lei no. Voglio Daenerys con lui. Con Jon. Potrebbero andare in terapia familiare e risolvere i loro problemi. Daenerys è un personaggio che aveva grandi speranze e avrei voluto che fosse in grado di raggiungere i suoi obiettivi".

Embankment ha attualmente nelle sale Emily di Frances O'Connor, interpretato da Emma Mackey. Il mese prossimo verrà distribuito a livello internazionale The Son di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins.