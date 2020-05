Emilia Clarke e Jessica Chastain: svelati i nuovi progetti dopo il lockdown

La pandemia di coronavirus e il conseguente lockdown non hanno fermato soltanto le produzioni cinematografiche e televisive, ma hanno naturalmente chiuso anche i teatri. Due attrici molto amate sullo schermo, Emilia Clarke e Jessica Chastain, hanno così dovuto rinunciare anche ai progetti che prevedevano l'esibizione dal vivo su un palcoscenico.

Entrambe, infatti, avrebbero dovuto essere tra le protagoniste della stagione del Playhouse Theatre di Londra. Emilia Clarke avrebbe recitato nell'adattamento di Anya Reiss di Il Gabbiano di Anton Cechov, in programma dall'11 marzo al 30 maggio, e Jessica Chastain in Casa di Bambola di Henrik Ibsen, per la regia di Frank McGuinness, dal 10 giugno al 5 settembre.

Entrambi gli spettacoli sono stati rinviati a data da destinarsi. La notizia di giovedì è però che non sono stati cancellati, anzi andranno in scena appena le circostanze lo consentiranno. Il direttore artistico Jamie Lloyd ha infatti dichiarato che, quando riprenderà la stagione teatrale, la protagonista di Game of Thrones e quella di Molly's Game saranno regolarmente al loro posto nelle rispettive piece. Non resta, quindi, che avere un po' di pazienza.

"Questa è una grossa sfida per tutti noi, ma non vediamo l'ora di presentare la nostra stagione al pubblico" ha dichiarato Lloyd. "Sono entusiasta di poter vedere Emilia Clarke e Jessica Chastain non appena potremo tornare a teatro. Ci impegniamo inoltre a offrire migliaia di biglietti scontati o gratuiti, oltre al nostro straordinario lavoro educativo e culturale."

La stagione del Playhouse Theatre si era aperta con un libero adattamento del Cyrano de Bergerac a cura di Martin Crimp e interpretato da James McAvoy. Lo spettacolo aveva debuttato alla fine di novembre ed è rimasto in cartellone fino al 29 febbraio, pochi giorni prima della chiusura dei teatri imposta dalla pandemia.

