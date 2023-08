Emilia Clarke al posto di Amber Heard nei panni di Mera: la fan-art che fa sognare

Mentre siamo in attesa di qualsiasi tipo di news riguardante Aquaman 2, la rete continua a lanciarsi in ogni tipo di speculazione per ingannare l’attesa del sequel del film con Jason Momoa. Una fan art su Instagram, ad esempio, ha provato a immaginare Emilia Clarke al posto di Amber Heard nel ruolo della principessa Mera.

Mentre le ultime notizie a proposito del trailer di Aquaman 2 sono tutt’altro che positive, gli utenti di Internet continuano a discutere del film chiedendo a modo loro di rimpiazzare una delle protagoniste del film, Amber Heard, attraverso una petizione sulla rete che richiede la rimozione dell’ex moglie di Jhonny Depp attraverso delle riprese aggiuntive e sfruttando i poteri degli effetti speciali.

Qualcuno si è spinto ancora più in là, utilizzando il social network di Meta per pubblicare un’immagine in cui Amber Heard è sostituita da Emilia Clarke nel nuovo titolo DC.

La fan art, pubblicata dall’artista digitale diiegodesigner ci mostra l’interprete di Daenerys Targaryen sostituire la Heard nel mondo di Aquaman con il creator che ha deciso di fornire anche una spiegazione sul processo creativo dietro l’immagine.

Naturalmente è ormai troppo tardi per vedere Amber Heard sostituita in questo film, ma la nuova strada percorsa dalla DC dall’arrivo di James Gunn e Peter Safran non fa eslcudere niente per un eventuale futuro della saga.

In attesa di avere nuove informazioni sul sequel del film del 2018, vi lasciamo alle parole di James Wan che consiglia ai fan di vedere Aquaman 2.