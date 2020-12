Emilia Clarke al posto di Amber Heard in Aquaman 2 è la perfezione: guardate le fan-art!

Dire che Amber Heard in questo periodo non gode della massima popolarità tra i fan di Aquaman sarebbe un eufemismo, con la petizione per cacciarla dal ruolo di Mera arrivata nei giorni scorsi a oltre due milioni di firme.

L'acrimonia nei suoi confronti dipende chiaramente dall'amore del grande pubblico per Johnny Depp, uscito sconfitto dalla causa legale per diffamazione intentata contro il Sun e la sua ex moglie e immediatamente dopo licenziato dal ruolo di Grindelwald per la saga di Animali Fantastici. Alcuni fan sono convinti che a pagare per tutto il caos mediatico generato dal processo non debba essere solo l'attore di Pirati dei Caraibi ma anche l'interprete di Mera in Aquaman, che però nonostante le polemiche tornerà nel ruolo sia in Justice League di Zack Snyder sia in Aquaman 2.

In compenso il pubblico ha già scelto l'attrice perfetta per sostituirla: come potete vedere dalle due fan-art in calce all'articolo si tratta di Emilia Clarke, amatissima star de Il Trono di Spade che, almeno dalle immagini che vediamo sotto, sembra davvero la scelta ideale per un cambio di protagonista che sembra pura utopia. Ciò non toglie che le due fan-art sono davvero mozzafiato e di certo contribuiranno a stuzzicare la fantasia del pubblico.

Voi cosa ne pensate? Fate parte anche voi della schiera di appassionati che preferirebbero una nuova attrice nei panni di Mera, o siete schierati dalla parte di Amber Heard? Ditecelo nei commenti.