Emilia Clarke si è trovata faccia a faccia coi suoi problemi di salute per Last Christmas

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Last Christmas, la star Emilia Clarke ha parlato dei punti in comune con il personaggio che ha interpretato nella commedia natalizia di Paul Feig.

Il film per le vacanze invernali tratto dalla memorabile canzone omonima di George Michael racconta infatti la storia di Kate, una ragazza depressa che scopre l'amore dopo l'incontro con Tom (Henry Golding). Come rivelato nel trailer del film, anche Kate ha dovuto sopportare gravi problemi di salute, una situazione che l'attrice ha raccontato di aver sperimentato personalmente a causa di due diversi aneurismi cerebrali.

Ma questa connessione con la protagonista non ha influito particolarmente nella decisione della Clarke di aderire al progetto: "Non direi che è stata la cosa che mi ha portato a fare il film. Quel merito è tutto di Emma Thompson! Però mi ha sicuramente permesso di portare un sacco di verità nel ritrarre le lotte interiori d Kate, perché il personaggio Kate ha avuto i suoi problemi di salute nei primi anni del 2000, in pratica nello stesso periodo in cui io ho avuto i miei. Una cosa del genere per ogni persona giovane è incredibilmente intimidatoria e difficilissima da sopportare."

Vi ricordiamo che il film arriverà in Italia dal prossimo 19 dicembre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al poster di Last Christmas.