Emile Hirsch ricorda l'aggressione al Sundance:'Il peggior momento della mia vita'

La star di Into the Wild Emile Hirsch ha rilasciato un'intervista a The Independent nella quale ha ripercorso un momento complicato della propria vita, quando nel 2015 aggredì una dirigente Paramount in un locale di Park City, nello Utah, durante il Sundance Film Festival. L'attore ha parlato della sofferenza di quel periodo.

Hirsch al momento del fatto era sotto l'effetto dell'alcol:"Non ricordavo di quello che era successo. Quando il giorno dopo ho letto dell'accaduto ho pensato 'Cosa?'. Ero sbigottito. Ero inorridito. È come quando bevi troppo e ti svegli e realizzi di aver fatto qualcosa di terribile".



La dirigente Paramount aggredita da Emile Hirsch aveva dichiarato alla polizia che l'attore aveva tentato di strangolarla:"È stato follemente doloroso e assolutamente terrificante" raccontò.



Nell'intervista Hirsch - su Everyeye trovate la recensione di Into the Wild - sottolinea:"È qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere. A volte le persone - non tutte - hanno questi momenti in cui deludi te stesso e gli altri. E puoi dire che ti dispiace sul serio e andare avanti, cercare di essere il miglior genitore, guadagnarti da vivere, e amare ancora la tua arte, la tua famiglia e gli amici. E più o meno è quello che ho scelto di fare. Penso e spero di poter essere anche io una persona migliore. È stato il peggior momento della mia vita e sicuramente mi ha portato a lavorare molto sul mio lato emotivo e in terapia, che penso avrei dovuto fare quand'ero più giovane".



A settembre Emile Hirsch aprì al sequel di Speed Racer, uno dei titoli più famosi della filmografia di Emile Hirsch.