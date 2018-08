Emile Hirsch e Bruce Dern nel trailer dell'horror Freaks

Sul web è stato diffuso un nuovo trailer di Freaks, l'horror che vede protagonisti Emile Hirsch e Bruce Dern, diretto a quattro mani da Adam Stein e Zach Lipovsky. Il film verrà presentato ufficialmente in anteprima al prossimo Toronto International Film Festival. Per i due registi si tratta dell'esordio dietro la macchina da presa.

Freaks racconta la storia di una ragazzina coraggiosa che scopre un nuovo mondo oltre la porta di casa, dopo esser riuscita a sfuggire ad un padre maniaco del controllo e iperprotettivo.

Un primo trailer avvincente di Freaks che sembra aumentare le promesse positive sul film, presentato fra poche settimane alla kermesse canadese.

Il cast comprende Emile Hirsch, Bruce Dern, Grace Park, Amanda Crew e Lexy Kolker. Emile Hirsch nel 2018 ha recitato nei film The Outsider di Martin Zandvliet, al fianco di Jared Leto, e nella pellicola di Jim Hosking, dal titolo Una serata con Beverly Luff Linn.

Molto prolifica la carriera recente di Bruce Dern, che nell'ultimo anno ha preso parte ai film Nostalgia di Mark Pellington, con Jon Hamm, Catherine Keener, Nick Offerman ed Ellen Burstyn, e Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, prodotto da Darren Aronofsky.

Nel cast di quest'ultimo film anche Matthew McConaughey e Jennifer Jason Leigh, con la quale ha recitato nell'ultimo lavoro di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, uscito nelle sale nel 2015.