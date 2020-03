Emergenza coronavirus: su Netflix spopolano Virus Letale e film su disastri ed epidemie

Il cinema è sicuramente uno dei nostri compagni più fedeli in questi giorni di isolamento forzato: la quarantena causa coronavirus ci ha costretti giocoforza a prenderci del tempo per noi, e quale modo migliore per rilassarsi se non quello di affidarsi all'amata coppia divano/Netflix? L'emergenza, però, ci condiziona anche da questo punto di vista.

Già, perché nonostante la logica imporrebbe di svagarsi e pensare ad altro pare proprio che molti degli spettatori che in queste sere affidano il loro tempo libero al catalogo della nota piattaforma streaming desiderino quasi rigirare il dito nella piaga.

Ecco, dunque, che a far capolino nella Top 10 dei film più visti su Netflix in questo periodo appaiano titoli, anche abbastanza datati, in cui il mondo è alle prese con emergenze di vario tipo: abbiamo quindi Virus Letale, il film del 1995 con Dustin Hoffman e Kevin Spacey che tratta proprio di una misteriosa pandemia; va ben oltre l'emergenza sanitaria invece 2012, il film del 2009 diretto da Roland Emmerich in cui si immaginava l'avverarsi della tanto temuta profezia Maya sulla fine del mondo.

La cosa, comunque, non deve stupire: prodotti del genere aiutano probabilmente ad esorcizzare la paura e a guardare con occhio meno preoccupato gli eventi di cui siamo testimoni in questi giorni (una situazione simile, d'altronde, si è vissuta sul fronte del gaming con il picco di popolarità del celebre gioco Plague Inc.).

Proprio Netflix intanto è stata costretta a fermare le riprese di The Prom, il film con Meryl Streep e Nicole Kidman, a causa dell'emergenza coronavirus.