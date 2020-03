Emergenza coronavirus, i cinema di tutta Italia saranno chiusi fino al 3 aprile

Il continuo aumentare dei contagiati da coronavirus ha inevitabilmente portato a nuove e più drastiche misure di sicurezza adottate dal Governo nella notte a cavallo tra il 7 e l'8 marzo, segnata dalla pubblicazione di un nuovo decreto che tocca inevitabilmente anche i luoghi di aggregazione, tra cui le sale cinematografiche.

All'interno dell'articolo 2 del decreto figurano infatti i seguenti punti:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;



b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;



c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Cinema, teatri e simili dovranno dunque interrompere le loro regolari attività fino al prossimo 3 aprile, data in cui presumibilmente le direttive saranno aggiornate in base all'evolversi della situazione.

Il punto focale del nuovo decreto è comunque inevitabilmente quello che riguarda la chiusura della Lombardia e di alcune province circostanti, ovvero Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.