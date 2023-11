Emerald Fennell la spara grossa: 'Dopo Saltburn voglio un Jurassic Park erotico'

Abituata a far discutere Emerald Fennell lo è già da un po': Saltburn promette in tal senso di ripetere le gesta del già tutt'altro che discreto Una Donna Promettente, ma la regista e attrice non sembra intenzionata ad abbassare il tiro, almeno stando alle sue parole su quelli che potrebbero essere i suoi progetti futuri.

Dopo aver promesso che Saltburn lascerà gli spettatori fisicamente provati, Fennell si è infatti lasciata andare a qualche previsione sui film che vorrà realizzare dopo quello con Barry Keoghan e Jacob Elordi, arrivando a parlare (ironicamente? Forse non troppo) di un film erotico... Con i dinosauri!

"Onestamente mi sento davvero fortunata, credo di aver già potuto realizzare i progetti dei miei sogni. Però il mio film preferito è Jurassic Park, quindi mi piacerebbe avere a che fare con i dinosauri, ma in una maniera davvero erotica. Penso ad umani e dinosauri che ormai siano arrivati al punto, durante tutto il tempo trascorso insieme, di provare una certa eccitazione: quindi c'è un matrimonio tra un uomo e un velociraptor ed è praticamente un dramma domestico" sono state le sue parole.

Provocazione o progetto concreto? Lo scopriremo prossimamente, ma Fennell ci dà l'impressione di essere terribilmente seria quando parla di idee del genere! Nell'attesa di saperne di più, comunque, qui trovate l'ultimo trailer di Saltburn.