Emmanuelle: prima immagine bollente per il remake del thriller erotico

Con le riprese a Parigi terminate, è stata diffusa in rete la prima immagine ufficiale di Emmanuelle, il remake del celebre classico erotico che avrà per protagonista Noémie Merlant, subentrata a Léa Seydoux, inizialmente scelta per la parte del personaggio principale. Nel ricco cast troveremo anche Naomi Watts, Will Sharpe e Jamie Campbell Bower.

Ispirato al personaggio e al mondo creato dalla scrittrice Emmanuelle Arsan, il film è stato girato a Hong Kong e Parigi con una sceneggiatura scritta insieme a Rebecca Zlotowski (Other People's Children). La regia è di Audrey Diwan (La scelta di Anne).

I dettagli della trama sono stati tenuti nascosti, visto che il film di Diwan si discosterà dal più celebre adattamento cinematografico del 1977 del romanzo di Arsan, che vedeva protagonista Sylvia Kristel nel ruolo della moglie di un diplomatico francese a Bangkok che intraprende un viaggio alla scoperta del sesso.

Progetto un po' sulla bocca di tutto fin dal suo annuncio lo scorso anno al Festival di Cannes, Pathé si è accaparrata i diritti di distribuzione francesi e France Télévision ha preacquistato quelli per la TV francese. GAGA distribuirà in Giappone, Wild Bunch Germany in Germania, Beta Fiction in Spagna, Cinemundo in Portogallo, Ascot-Elite in Svizzera, Nashe Kino nella CSI e Vertical nell'Europa dell'Est.

L'acclamato film di Diwan del 2021, La scelta di Anne, incentrato sull'aborto illegale di una giovane donna negli anni '60, ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021.

Per quanto riguarda la protagonista, avevamo già visto Noémie Merlant in film acclamati dalla critica come Ritratto della giovane in fiamme di Celine Sciamma e Tàr di Todd Field, al fianco del Premio Oscar Cate Blanchett. In questi giorni la potete trovare nelle sale italiane con la commedia Un anno difficile, diretto dai registi di Quasi amici, Olivier Nakache e Éric Toledano.